BVB Aktie

3,25EUR 0,00EUR 0,00%
BVB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.02.2026 07:21:06

BVB (Borussia Dortmund) Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Borussia Dortmund mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Buy" belassen. Die Kosteninflation beim BVB habe das Umsatzwachstum im zweiten Geschäftsquartal überlagert, schrieb Trion Reid am Montagabend. Er lobte aber kluges Management bei einer attraktiven Aktienbewertung. Im zweiten Geschäftshalbjahr stehe das Abschneiden in der Champions League im Fokus./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 18:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BVB (Borussia Dortmund) Buy
Unternehmen:
BVB (Borussia Dortmund) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
3,23 € 		Abst. Kursziel*:
54,80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
3,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
54,32%
Analyst Name::
Trion Reid 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

mehr Nachrichten