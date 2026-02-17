BVB Aktie
|3,25EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
BVB (Borussia Dortmund) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Borussia Dortmund mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Buy" belassen. Die Kosteninflation beim BVB habe das Umsatzwachstum im zweiten Geschäftsquartal überlagert, schrieb Trion Reid am Montagabend. Er lobte aber kluges Management bei einer attraktiven Aktienbewertung. Im zweiten Geschäftshalbjahr stehe das Abschneiden in der Champions League im Fokus./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 18:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BVB (Borussia Dortmund) Buy
|
Unternehmen:
BVB (Borussia Dortmund)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
5,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3,23 €
|
Abst. Kursziel*:
54,80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54,32%
|
Analyst Name::
Trion Reid
|
KGV*:
-
