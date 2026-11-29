BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
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29.11.2026 23:25:38
BVB sorgt sich erneut um Karetsas
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) sorgt sich erneut um Konstantinos Karetsas. Der griechische Offensivspieler hatte beim 1:2 in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen einen Schlag gegen das Schienbein bekommen und war danach umgeknickt. Bereits in der ersten Hälfte musste der 19-Jährige ausgewechselt werden. "Das ist ärgerlich, zumal der Junge jetzt schon wiederholt früher rausgeht mit einer Verletzung", sagte Kovac. Der Neuzugang hatte in dieser Saison bereits mehrere Spiele aus gesundheitlichen Gründen verpasst. Was Karetsas diesmal genau hat, wusste Kovac noch nicht. "Er wird sicherlich morgen nochmal eine Untersuchung haben im Krankenhaus. Er wird sich sicherlich dort einem MRT unterziehen müssen und dann werden wir sehen, ob es länger wird oder nicht - ich hoffe natürlich nicht."/the/DP/zb
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