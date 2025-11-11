Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in American Express-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die American Express-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der American Express-Aktie betrug an diesem Tag 111,12 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Express-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,999 American Express-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 310,66 USD, da sich der Wert eines American Express-Papiers am 10.11.2025 auf 367,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 231,07 Prozent vermehrt.

American Express erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 254,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at