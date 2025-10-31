Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Caterpillar-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 31.10.2015 wurde die Caterpillar-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 72,99 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Caterpillar-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 137,005 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2025 gerechnet (583,15 USD), wäre die Investition nun 79 894,51 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 698,95 Prozent.

Insgesamt war Caterpillar zuletzt 272,41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at