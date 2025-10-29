Börse New York in Grün: Dow Jones legt am Mittwochmittag zu

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittag.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,56 Prozent höher bei 47 972,71 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,443 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,096 Prozent fester bei 47 752,35 Punkten in den Mittwochshandel, nach 47 706,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 48 040,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 47 746,79 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1,18 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 316,07 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, bei 44 632,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 42 233,05 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 13,16 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 48 040,64 Punkte. Bei 36 611,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 12,21 Prozent auf 588,53 USD), NVIDIA (+ 2,68 Prozent auf 206,41 USD), Verizon (+ 2,16 Prozent auf 40,17 USD), Chevron (+ 1,23 Prozent auf 156,02 USD) und Amgen (+ 0,88 Prozent auf 294,67 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Boeing (-3,49 Prozent auf 215,53 USD), Coca-Cola (-2,79 Prozent auf 68,20 USD), UnitedHealth (-2,13 Prozent auf 360,01 USD), Visa (-1,75 Prozent auf 340,82 USD) und Nike (-1,68 Prozent auf 66,30 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 38 995 475 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,201 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,40 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at