Freitagshandel in New York: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones

So bewegte sich der Dow Jones am fünften Tag der Woche zum Handelsschluss.

Letztendlich beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 47 562,87 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,949 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,158 Prozent auf 47 446,88 Punkte an der Kurstafel, nach 47 522,12 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 47 718,38 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 47 347,28 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 0,317 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 46 397,89 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44 130,98 Punkten auf. Der Dow Jones wies am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, einen Stand von 41 763,46 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 12,20 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 48 040,64 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 9,58 Prozent auf 244,22 USD), Chevron (+ 2,74 Prozent auf 157,72 USD), Amgen (+ 2,20 Prozent auf 298,43 USD), Verizon (+ 2,00 Prozent auf 39,74 USD) und Salesforce (+ 1,47 Prozent auf 260,41 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Microsoft (-1,51 Prozent auf 517,81 USD), McDonalds (-1,32 Prozent auf 298,43 USD), Visa (-1,24 Prozent auf 340,74 USD), Walmart (-1,03 Prozent auf 101,18 USD) und Caterpillar (-1,01 Prozent auf 577,26 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones weist die Amazon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 45 842 607 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,264 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie hat mit 8,30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die höchste Dividendenrendite.

