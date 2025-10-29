NYSE-Handel So performt der Dow Jones aktuell

Um 20:02 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,13 Prozent schwächer bei 47 645,39 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,443 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,096 Prozent auf 47 752,35 Punkte an der Kurstafel, nach 47 706,37 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 47 473,39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 48 040,64 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 0,491 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 46 316,07 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 29.07.2025, bei 44 632,99 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 29.10.2024, den Stand von 42 233,05 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 12,39 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 48 040,64 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 11,39 Prozent auf 584,21 USD), Verizon (+ 2,57 Prozent auf 40,33 USD), NVIDIA (+ 2,27 Prozent auf 205,60 USD), Chevron (+ 0,77 Prozent auf 155,32 USD) und Apple (-0,04 Prozent auf 268,90 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Boeing (-4,72 Prozent auf 212,80 USD), UnitedHealth (-3,39 Prozent auf 355,37 USD), Nike (-2,82 Prozent auf 65,53 USD), Coca-Cola (-2,44 Prozent auf 68,45 USD) und Cisco (-1,87 Prozent auf 71,26 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 46 833 622 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,201 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,40 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at