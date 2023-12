Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: Wäre ein Cisco-Investment vor einem Jahr inzwischen lukrativ?

Wer vor Jahren in Cisco-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Cisco-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 49,64 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,015 Cisco-Aktien. Die gehaltenen Cisco-Anteile wären am 12.12.2023 99,38 USD wert, da der Schlussstand 49,33 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 0,62 Prozent.

Der Börsenwert von Cisco belief sich jüngst auf 200,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at