Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Cisco-Investition eingebracht

Vor Jahren Cisco-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Cisco-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 38,45 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 26,008 Cisco-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 26.09.2023 1 370,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 52,71 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +37,09 Prozent.

Der Marktwert von Cisco betrug jüngst 215,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at