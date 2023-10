Dow Jones 30 Industrial-Titel Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Honeywell abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Honeywell-Aktien gewesen.

Das Honeywell-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Honeywell-Anteile bei 158,83 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Honeywell-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,296 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 05.10.2023 1 133,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 180,02 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 133,44 USD entspricht einer Performance von +13,34 Prozent.

Der Honeywell-Wert an der Börse wurde auf 120,95 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at