Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Johnson Johnson-Investition eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Johnson Johnson-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 148,59 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hat, hat nun 0,673 Anteile im Depot. Die gehaltenen Johnson Johnson-Papiere wären am 05.09.2023 108,14 USD wert, da der Schlussstand 160,68 USD betrug. Damit wäre die Investition 8,14 Prozent mehr wert.

Johnson Johnson war somit zuletzt am Markt 385,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at