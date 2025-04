Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Verlust hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Johnson Johnson-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 16.04.2022 wurde die Johnson Johnson-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 179,90 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Johnson Johnson-Aktie investierten, hätten nun 5,559 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 853,92 USD, da sich der Wert eines Johnson Johnson-Anteils am 15.04.2025 auf 153,62 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14,61 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Johnson Johnson eine Marktkapitalisierung von 369,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at