Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Merck-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 56,39 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,733 Merck-Aktien im Depot. Die gehaltenen Merck-Anteile wären am 01.07.2024 2 268,05 USD wert, da der Schlussstand 127,90 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +126,80 Prozent.

Am Markt war Merck jüngst 313,83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at