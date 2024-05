Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 3M von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE feiertags-bedingt kein Handel mit 3M-Anteilen statt. Der Schlusskurs der 3M-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 117,91 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die 3M-Aktie investiert hat, hat nun 84,813 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 96,51 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8 185,27 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 18,15 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von 3M belief sich zuletzt auf 51,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at