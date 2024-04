Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Home Depot von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Home Depot eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Home Depot-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 328,08 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Home Depot-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,305 Home Depot-Aktien. Die gehaltenen Home Depot-Anteile wären am 17.04.2024 101,45 USD wert, da der Schlussstand 332,83 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 1,45 Prozent gleich.

Alle Home Depot-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 330,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at