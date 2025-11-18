Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,67 Prozent tiefer bei 46 276,84 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19,402 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,03 Prozent auf 47 068,06 Punkte an der Kurstafel, nach 46 590,24 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 46 382,92 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 45 913,60 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Wert von 46 190,61 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, wurde der Dow Jones mit 44 911,82 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 43 389,60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 9,16 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 48 431,57 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Merck (+ 4,30 Prozent auf 96,85 USD), Travelers (+ 1,51 Prozent auf 288,82 USD), Goldman Sachs (+ 1,31) Prozent auf 785,70 USD), Verizon (+ 1,02 Prozent auf 41,43 USD) und Amgen (+ 0,83 Prozent auf 344,55 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Home Depot (-4,12 Prozent auf 298,80 EUR), Amazon (-3,84 Prozent auf 223,93 USD), Microsoft (-3,03 Prozent auf 492,12 USD), UnitedHealth (-2,47 Prozent auf 312,59 USD) und Honeywell (-1,82 Prozent auf 192,52 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 38 435 698 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,982 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

