Dow Jones 30 Industrial-Wert Intel-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intel von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 10.06.2014 wurde das Intel-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 28,24 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 354,108 Intel-Aktien im Depot. Die gehaltenen Intel-Aktien wären am 07.06.2024 10 885,27 USD wert, da der Schlussstand 30,74 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 8,85 Prozent.

Der Marktwert von Intel betrug jüngst 130,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

