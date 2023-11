Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt zum Start des Mittwochshandels im Plus

Der Dow Jones springt im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,27 Prozent auf 34 920,23 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 10,622 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,708 Prozent auf 34 581,20 Punkte an der Kurstafel, nach 34 827,70 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 34 868,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 34 977,79 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1,93 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 33 670,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.08.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 34 946,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.11.2022, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 592,92 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 5,38 Prozent zu. Bei 35 679,13 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 31 429,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Walt Disney (+ 3,17 Prozent auf 93,96 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 3,13 Prozent auf 21,75 USD), Nike (+ 2,07 Prozent auf 107,94 USD), Intel (+ 1,73 Prozent auf 40,09 USD) und 3M (+ 1,35 Prozent auf 96,25 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil UnitedHealth (-1,28 Prozent auf 533,53 USD), Salesforce (-0,90 Prozent auf 219,19 USD), Merck (-0,62 Prozent auf 101,54 USD), Procter Gamble (-0,25 Prozent auf 151,74 USD) und Visa (-0,20 Prozent auf 246,44 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die Walt Disney-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 1 319 305 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,644 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,33 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,32 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

