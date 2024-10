Dow Jones aktuell: Dow Jones nachmittags mit Kursplus

So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag.

Um 20:02 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,14 Prozent fester bei 42 216,99 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 14,183 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,251 Prozent stärker bei 42 262,97 Punkten, nach 42 156,97 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 42 259,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 41 968,79 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,172 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, bei 41 563,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39 331,85 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 02.10.2023, den Wert von 33 433,35 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 11,94 Prozent aufwärts. Bei 42 628,32 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern registriert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 3,69 Prozent auf 280,87 USD), UnitedHealth (+ 1,78 Prozent auf 593,71 USD), Caterpillar (+ 0,49 Prozent auf 394,33 USD), Dow (+ 0,42 Prozent auf 54,77 USD) und American Express (+ 0,34 Prozent auf 269,51 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Nike (-6,26 Prozent auf 83,55 USD), Merck (-1,46 Prozent auf 113,07 USD), Walmart (-1,12 Prozent auf 80,36 USD), Coca-Cola (-1,06 Prozent auf 70,95 USD) und Procter Gamble (-0,70 Prozent auf 171,83 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 5 532 570 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,202 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at