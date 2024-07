Dow Jones aktuell: Dow Jones schwächelt am Dienstagmittag

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0,11 Prozent tiefer bei 39 301,90 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 14,361 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,120 Prozent fester bei 39 391,98 Punkten in den Dienstagshandel, nach 39 344,79 Punkten am Vortag.

Bei 39 146,60 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 39 357,37 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, mit 38 798,99 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 38 883,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wurde der Dow Jones mit 33 734,88 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 4,21 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 40 077,40 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell JPMorgan Chase (+ 1,32 Prozent auf 207,88 USD), Nike (+ 0,84 Prozent auf 73,66 USD), Goldman Sachs (+ 0,75 Prozent auf 468,30 USD), UnitedHealth (+ 0,57 Prozent auf 492,15 USD) und Walmart (+ 0,56 Prozent auf 70,07 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Salesforce (-1,88 Prozent auf 252,52 USD), McDonalds (-1,54 Prozent auf 244,04 USD), Dow (-1,08 Prozent auf 52,23 USD), IBM (-1,06 Prozent auf 175,75 USD) und Home Depot (-1,06 Prozent auf 336,01 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 9 687 501 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,210 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Verizon-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,49 Prozent gelockt.

