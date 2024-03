Dow Jones aktuell: Dow Jones schwächelt am Freitagmittag

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,48 Prozent schwächer bei 39 590,06 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,339 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,303 Prozent auf 39 661,03 Punkte an der Kurstafel, nach 39 781,37 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39 824,76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 39 544,03 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 1,97 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 22.02.2024, den Wert von 39 069,11 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.12.2023, bei 37 385,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.03.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 32 030,11 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 4,97 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 39 889,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Apple (+ 0,47 Prozent auf 172,17 USD), 3M (+ 0,39 Prozent auf 99,55 EUR), UnitedHealth (+ 0,31 Prozent auf 493,20 USD), Merck (+ 0,23 Prozent auf 123,91 USD) und Salesforce (+ 0,13 Prozent auf 308,80 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Nike (-7,20 Prozent auf 93,56 USD), Visa (-2,09 Prozent auf 284,30 USD), Goldman Sachs (-1,42 Prozent auf 407,85 USD), Verizon (-1,18 Prozent auf 40,06 USD) und Caterpillar (-1,03 Prozent auf 360,80 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 9 505 232 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,920 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,82 erwartet. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

