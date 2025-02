Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Handelsende in der Gewinnzone

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 1,39 Prozent höher bei 43 840,91 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,649 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,640 Prozent auf 43 516,44 Punkte an der Kurstafel, nach 43 239,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 43 100,87 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 43 873,55 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0,800 Prozent. Der Dow Jones erreichte am letzten Handelstag Januar, dem 28.01.2025, den Stand von 44 850,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, bei 44 722,06 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 38 949,02 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 3,42 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45 054,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 41 844,89 Punkten erreicht.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 3,97 Prozent auf 124,92 USD), 3M (+ 3,06 Prozent auf 155,12 USD), Goldman Sachs (+ 2,35) Prozent auf 622,29 USD), American Express (+ 2,30 Prozent auf 300,96 USD) und Walt Disney (+ 2,24 Prozent auf 113,80 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Nike (-0,74 Prozent auf 79,43 USD), Home Depot (-0,58 Prozent auf 376,85 EUR), McDonalds (-0,52 Prozent auf 308,33 USD), Verizon (-0,39 Prozent auf 43,10 USD) und IBM (-0,31 Prozent auf 252,44 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 103 460 731 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,428 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

