Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels freundlich

Anleger in New York schicken den Dow Jones am Morgen erneut ins Plus.

Um 16:00 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0,70 Prozent auf 39 020,40 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 13,608 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,125 Prozent auf 38 795,71 Punkte an der Kurstafel, nach 38 747,42 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 38 950,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 39 120,26 Punkten.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,607 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 39 512,84 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 12.03.2024, einen Stand von 39 005,49 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.06.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 34 066,33 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,46 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 40 077,40 Punkte. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Home Depot (+ 4,02 Prozent auf 349,23 USD), Goldman Sachs (+ 2,30 Prozent auf 454,48 USD), Caterpillar (+ 2,25 Prozent auf 334,66 USD), Apple (+ 2,21 Prozent auf 211,72 USD) und 3M (+ 2,15 Prozent auf 103,50 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Coca-Cola (-0,65 Prozent auf 63,14 USD), Salesforce (-0,61 Prozent auf 239,51 USD), Procter Gamble (-0,54 Prozent auf 166,57 USD), Walmart (-0,54 Prozent auf 66,37 USD) und Merck (-0,51 Prozent auf 131,17 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 6 641 044 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 2,961 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

2024 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,65 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

