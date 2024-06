Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Mittag im Plus

Am Mittwoch notiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,05 Prozent stärker bei 39 130,52 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 14,041 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,733 Prozent fester bei 39 398,79 Punkten in den Handel, nach 39 112,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38 908,99 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 39 140,66 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 0,138 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39 069,59 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 26.03.2024, bei 39 282,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 714,71 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,75 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 40 077,40 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 2,41 Prozent auf 190,83 USD), Apple (+ 2,18 Prozent auf 213,62 USD), Walmart (+ 1,59 Prozent auf 68,49 USD), Boeing (+ 1,21 Prozent auf 177,22 USD) und Home Depot (+ 0,65 Prozent auf 340,51 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Travelers (-1,70 Prozent auf 205,17 USD), Chevron (-1,53 Prozent auf 156,04 USD), Amgen (-1,31 Prozent auf 315,12 USD), Nike (-1,31 Prozent auf 93,51 USD) und Intel (-1,07 Prozent auf 30,41 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 236 168 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,110 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,97 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at