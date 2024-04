Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Nachmittag fester

So bewegt sich der Dow Jones heute.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,13 Prozent höher bei 39 178,40 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,155 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,032 Prozent auf 39 139,59 Punkte an der Kurstafel, nach 39 127,14 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39 421,35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 39 173,05 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 1,58 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.03.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 38 989,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.01.2024, lag der Dow Jones noch bei 37 440,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.04.2023, wurde der Dow Jones auf 33 402,38 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 3,88 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Microsoft (+ 1,54 Prozent auf 426,93 USD), Boeing (+ 1,34 Prozent auf 187,39 USD), Travelers (+ 1,14 Prozent auf 231,67 USD), Amazon (+ 1,05 Prozent auf 184,33 USD) und Apple (+ 0,88 Prozent auf 171,14 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen 3M (-1,04 Prozent auf 92,22 USD), Amgen (-0,77 Prozent auf 272,32 USD), Merck (-0,75 Prozent auf 128,93 USD), Salesforce (-0,44 Prozent auf 303,41 USD) und McDonalds (-0,33 Prozent auf 274,64 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 5 769 904 Aktien gehandelt. Mit 2,889 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

2024 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

