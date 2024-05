Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Nachmittag im Plus

Am Freitag notiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,17 Prozent stärker bei 39 133,60 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 13,550 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,61 Prozent fester bei 39 694,95 Punkten in den Handel, nach 39 065,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 39 042,62 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 39 220,31 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 2,14 Prozent. Vor einem Monat, am 24.04.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 38 460,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, bei 39 131,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.05.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 32 799,92 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,76 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 40 077,40 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Intel (+ 1,96 Prozent auf 30,67 USD), Apple (+ 1,75 Prozent auf 190,15 USD), JPMorgan Chase (+ 1,59 Prozent auf 200,06 USD), American Express (+ 1,53 Prozent auf 239,06 USD) und Dow (+ 1,38 Prozent auf 57,71 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Salesforce (-2,77 Prozent auf 270,85 USD), Merck (-1,17 Prozent auf 129,56 USD), Johnson Johnson (-1,14 Prozent auf 148,00 USD), UnitedHealth (-0,81 Prozent auf 512,62 USD) und Caterpillar (-0,68 Prozent auf 348,31 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 134 551 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,959 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,59 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at