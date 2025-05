ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Salesforce mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Karl Keirstead sieht die Einigung des Softwarekonzerns mit dem Branchenkollegen Informatica auf dessen Übernahme mit ähnlich gemischten Gefühlen wie die meisten Investoren. Die Größe der Transaktion sei überschaubar und Informatica bei weitem nicht mehr so teuer wie bei einem früheren Anlauf im April 2024, schrieb er in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Allerdings sehe Salesforce Informatica als Datenplattform für seine KI-Assistenten. Die rückläufigen Wachstumsraten von Informatica in diesem Bereich dürften derweil weiter abflachen, was nicht für eine dynamische Entwicklung spreche - dies erkläre auch die nun vergleichsweise niedrige Bewertung von Informatica./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2025 / 19:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.