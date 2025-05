ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Resultate seien insgesamt weitgehend erwartungsgemäß, schrieb Karl Keirstead in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Zwischenbericht des Softwarekonzerns. Ermutigend sei, dass es keine offensichtliche "Makro-Belastung" gebe, der April sei aber durchaus schwierig gewesen./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2025 / 05:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.