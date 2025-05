NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Wachstum der verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) aus Verträgen sowie das erhöhte Umsatzziel seien zwar zunächst positiv, schrieb Brent Thill in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Zwischenbericht. Die Dynamik im Cloud-Kerngeschäft lasse aber weiter nach und ein Löwenanteil der höheren Umsatzerwartungen erfolge währungsbedingt./rob/ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2025 / 03:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2025 / 03:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.