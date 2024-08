Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich im Aufwind

Der Dow Jones gewann am Abend an Wert.

Am Dienstag bewegte sich der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0,76 Prozent fester bei 38 997,66 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 13,447 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,912 Prozent auf 39 056,19 Punkte an der Kurstafel, nach 38 703,27 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39 449,53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 38 638,30 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wies der Dow Jones 39 375,87 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 06.05.2024, wurde der Dow Jones mit 38 852,27 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 35 065,62 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 3,40 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 41 376,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Punkte.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 3,04 Prozent auf 326,44 USD), Dow (+ 2,88 Prozent auf 52,48 USD), JPMorgan Chase (+ 2,79 Prozent auf 200,34 USD), Walt Disney (+ 2,49 Prozent auf 89,97 USD) und Goldman Sachs (+ 2,44 Prozent auf 470,22 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Johnson Johnson (-1,41 Prozent auf 158,97 USD), Intel (-1,39 Prozent auf 19,83 USD), Boeing (-1,19 Prozent auf 165,04 USD), Merck (-1,03 Prozent auf 111,15 USD) und Chevron (-0,99 Prozent auf 143,23 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 26 297 688 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3,082 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,71 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at