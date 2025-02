Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert schlussendlich im Minus

So bewegte sich der Dow Jones am Mittwoch letztendlich

Letztendlich gab der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,50 Prozent auf 44 368,56 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,005 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,431 Prozent schwächer bei 44 401,38 Punkten, nach 44 593,65 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 44 467,21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 44 104,48 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 0,064 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, den Stand von 41 938,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.11.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 43 910,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.02.2024, lag der Dow Jones noch bei 38 797,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4,66 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 45 054,36 Punkten. Bei 41 844,89 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 3,22 Prozent auf 186,25 USD), Apple (+ 1,83 Prozent auf 236,87 USD), Coca-Cola (+ 1,64 Prozent auf 68,71 USD), Nike (+ 1,29 Prozent auf 72,26 USD) und Walmart (+ 1,11 Prozent auf 103,61 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-2,81 Prozent auf 352,04 USD), Home Depot (-2,69 Prozent auf 390,55 EUR), Amazon (-1,65 Prozent auf 228,93 USD), Sherwin-Williams (-1,62 Prozent auf 355,50 USD) und Chevron (-1,61 Prozent auf 154,90 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 36 112 713 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,368 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,66 zu Buche schlagen. Verizon lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,76 Prozent.

Redaktion finanzen.at