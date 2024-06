Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Start leichter

Um 16:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,05 Prozent leichter bei 38 666,82 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,236 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 38 140,26 Zählern und damit 1,41 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (38 686,32 Punkte).

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 38 735,61 Punkte, das Tagestief hingegen 38 576,18 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 03.05.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 38 675,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, einen Wert von 39 087,38 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 762,76 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 2,52 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 40 077,40 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 3,03 Prozent auf 183,00 USD), Merck (+ 1,50 Prozent auf 127,42 USD), Amazon (+ 1,07 Prozent auf 178,33 USD), Apple (+ 0,94 Prozent auf 194,06 USD) und Johnson Johnson (+ 0,72 Prozent auf 147,73 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Home Depot (-1,47 Prozent auf 329,94 USD), Chevron (-1,42 Prozent auf 159,99 USD), Dow (-1,34 Prozent auf 56,86 USD), McDonalds (-1,19 Prozent auf 255,81 USD) und Travelers (-1,18 Prozent auf 213,15 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 2 725 024 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,842 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at