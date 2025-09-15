Droht der Tesla-Aktie ein Crash? Darum könnte der 30. September zum Wendepunkt für den E-Auto-Pionier werden

Am 30. September endet in den USA die Steuervergünstigung für Elektroautos. Experten erwarten gravierenden Folgen für US-Hersteller wie Tesla, GM und Ford.

Der US-Markt für Elektroautos steht vor einem entscheidenden Wendepunkt. Am 30. September 2025 läuft die bundesstaatliche Steuervergünstigung für Elektrofahrzeuge (EVs) aus. Experten warnen vor einem drastischen Einbruch der Nachfrage. Besonders betroffen: Branchenriesen wie Tesla, General Motors und Ford.

Experte warnt: Marktanteil droht sich zu halbieren

Bisher konnten Käufer in den USA beim Erwerb eines Elektroautos von einer Steuervergünstigung profitieren, die den Kaufpreis um bis zu 7.500 US-Dollar senkte. Dieses Instrument war ein wichtiger Treiber für die steigende Nachfrage nach Stromern. Doch Präsident Donald Trumps "One Big Beautiful Bill Act" beendet diese Regelung nun abrupt.

Laut Karl Brauer, Executive Analyst bei iSeeCars.com, stehen die Hersteller dadurch vor schwierigen Monaten. "Ich denke, dass die EV-Verkäufe im dritten Quartal wahrscheinlich leicht steigen oder zumindest stark bleiben werden, einfach, weil Käufer noch vor der Frist am 30. September zuschlagen wollen," sagte Karl Brauer, Executive Analyst bei iSeeCars.com, gegenüber Yahoo Finance.

Doch er fügt hinzu: "Ich glaube, danach werden wir einen deutlichen Rückgang sehen. […] Der US-Marktanteil könnte direkt nach dem Wegfall der Förderung am 30. September deutlich unter 4 % sinken und sich Anfang 2026 vielleicht bei rund 4 % einpendeln".

Im August 2025 lag der EV-Anteil laut Cox Automotive dank einer Kaufwelle vor Ablauf der Förderung noch bei 9,1 Prozent. Die Verkäufe stiegen im Jahresvergleich sogar um 19,7 Prozent auf über 130.000 Fahrzeuge. Damit zeichnet sich eine harte Landung für den US-Markt ab. Zumal andere Studien bisher von deutlich geringeren Einbußen ausgingen.

Hersteller unter Druck: Tesla, GM, Ford und Co. vor dem Aus?

Einige Hersteller versuchen bereits gegenzusteuern. General Motors meldete im August mit mehr als 21.000 verkauften Stromern seiner Marken Chevy, Cadillac und GMC einen neuen Monatsrekord. GM-Manager Duncan Aldred zeigte sich dennoch vorsichtig. "Es besteht kein Zweifel, dass wir niedrigere EV-Verkäufe im nächsten Quartal sehen werden, nachdem die Steuergutschriften am 30. Sept. enden, und es könnte mehrere Monate dauern, bis sich der Markt normalisiert", warnte er in einer Pressemitteilung vom 2. September 2025.

Um die Nachfrage stabil zu halten, könnten Preisnachlässe eine Rolle spielen. Brauer erklärt gegenüber Yahoo Finance: "Sie erinnern sich vielleicht vor ein paar Jahren, als General Motors die $7.500-Gutschrift ausgeschöpft hatte [...] senkten sie einfach den Preis von Autos wie dem vollelektrischen Bolt um $7.500". Ähnlich will der Luxus-EV-Hersteller Lucid nach Ablauf der Förderung einen Rabatt in Höhe von 7.500 US-Dollar gewähren.

Stresstest für Tesla und Co.: Doppelter Gegenwind für die Branche

Doch der Wegfall der Steuervergünstigung für Verbraucher ist nur ein Teil des Problems für US-Hersteller. Die US-Regierung streicht auch Anreize für die Produktion von Elektroautos und beendet zugleich Strafzahlungen für Hersteller, die bislang Emissionszertifikate von Wettbewerbern wie Tesla kaufen mussten.

Ob Preissenkungen und Marketingaktionen den drohenden EV-Exodus verhindern können, bleibt abzuwarten. Für Tesla, GM und Ford könnte das vierte Quartal jedoch zum Stresstest werde.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.at