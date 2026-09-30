Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Geheimnis gelüftet 30.09.2026 06:26:00

Elon Musk klärt auf: Dafür steht das Tesla-Logo wirklich

Elon Musk klärt auf: Dafür steht das Tesla-Logo wirklich

Was das Tesla-Logo bedeutet, war schon in einigen Foren Thema. Via Twitter hat ein neugieriger Benutzer schließlich direkt bei Tesla-CEO Elon Musk nachgefragt - und eine Antwort bekommen.

Elon Musk erklärt via Twitter, was das Tesla-Logo darstellt
• Zuvor war in Foren darüber diskutiert worden, die wildesten Vermutungen kamen auf
• Designer legt möglichen Fehler in der Konzeption des Tesla-Logos offen


Bis 2017 wurde viel über die Bedeutung des Tesla-Logos spekuliert. So wurden etwa im Forum Quora die verschiedensten Vermutungen aufgestellt: Von der Hypothese, das T sei eine abstrakte Nachbildung von Nikola Teslas Gesicht bis hin zu der Annahme, es handele sich lediglich um ein futuristisch designtes T, war alles mit dabei. Es gab auch einige Forumsmitglieder, die richtig lagen.

Twitter-User fragt Elon Musk nach der Bedeutung des Tesla-Logos

Irgendwann hat beim Twitter-User Peter James Dean die Neugierde wohl Überhand genommen. Er fragte kurzerhand direkt bei Elon Musk nach und erhielt tatsächlich eine Antwort:

Im Bild erkennt man, dass das Logo den Querschnitt eines Elektromotors darstellt

Das Logo stellt also den Querschnitt eines Elektromotors dar, so wie das Logo von SpaceX eine Raketenflugbahn beschreibt. Um das Ganze etwas zu veranschaulichen, hat ein weiterer Twitter-User ein Bild gepostet:

Dass das Logo zudem stark dem Anfangsbuchstaben des Unternehmens ähnelt, ist vermutlich trotzdem kein Zufall.

Gleich- oder Wechselstrommotor: Hat sich in das Tesla-Logo ein Fehler eingeschlichen?

Einer der Quora-User, der bereits vor Musks Erklärung die korrekte Bedeutung des Logos erraten hatte, ist Designer Daniel Fourie aus Kalifornien. Er erklärt in einem Forumsbeitrag, dass die Designer - Medienberichten zufolge war RO Studio mit dem Auftrag betraut - den Querschnitt eines Gleichstrommotors verwendet haben, obwohl Tesla nur Wechselstrommotoren verbaut. Ob dies ein Fehler ist oder einen guten Grund hat, ist unklar. Auch Musk äußerte sich zu diesem Thema nicht weiter auf Twitter.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Wie Apple von einer Garagenfirma zum Top-Tech-Konzern wurde - eine Konzerngeschichte
Investorenlegende Warren Buffett: Das waren Buffetts acht größte Fehler
LVMH - Die Geschichte des größten Luxus-Unternehmens weltweit

Bildquelle: betto rodrigues / Shutterstock.com,Diego Donamaria/Getty Images for SXSW,Zigres / Shutterstock.com,Vincent Isore/IP3/Getty Images

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

mehr Analysen
28.09.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
24.09.26 Tesla Neutral UBS AG
04.09.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tesla 312,15 0,29% Tesla

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stärker erwartet -- Börsen in Asien mehrheitlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Dienstag mit Gewinnen erwartet. Anleger in Asien zeigen sich mehrheitlich in Kauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen