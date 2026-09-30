Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Geheimnis gelüftet
|
30.09.2026 06:26:00
Elon Musk klärt auf: Dafür steht das Tesla-Logo wirklich
• Zuvor war in Foren darüber diskutiert worden, die wildesten Vermutungen kamen auf
• Designer legt möglichen Fehler in der Konzeption des Tesla-Logos offen
Bis 2017 wurde viel über die Bedeutung des Tesla-Logos spekuliert. So wurden etwa im Forum Quora die verschiedensten Vermutungen aufgestellt: Von der Hypothese, das T sei eine abstrakte Nachbildung von Nikola Teslas Gesicht bis hin zu der Annahme, es handele sich lediglich um ein futuristisch designtes T, war alles mit dabei. Es gab auch einige Forumsmitglieder, die richtig lagen.
Twitter-User fragt Elon Musk nach der Bedeutung des Tesla-Logos
Irgendwann hat beim Twitter-User Peter James Dean die Neugierde wohl Überhand genommen. Er fragte kurzerhand direkt bei Elon Musk nach und erhielt tatsächlich eine Antwort:
Similar to SpaceX, the T is like a cross section of an electric motor, just as the X is like a rocket trajectory- Elon Musk (@elonmusk) January 19, 2017
Im Bild erkennt man, dass das Logo den Querschnitt eines Elektromotors darstellt
Das Logo stellt also den Querschnitt eines Elektromotors dar, so wie das Logo von SpaceX eine Raketenflugbahn beschreibt. Um das Ganze etwas zu veranschaulichen, hat ein weiterer Twitter-User ein Bild gepostet:
Here is a picture which explains the logo.- ??Don Barbone?? (@DonBarbone) January 19, 2017
I found it on:https://t.co/InD8UuUQ6u pic.twitter.com/WYUiKsDGXr
Dass das Logo zudem stark dem Anfangsbuchstaben des Unternehmens ähnelt, ist vermutlich trotzdem kein Zufall.
Gleich- oder Wechselstrommotor: Hat sich in das Tesla-Logo ein Fehler eingeschlichen?
Einer der Quora-User, der bereits vor Musks Erklärung die korrekte Bedeutung des Logos erraten hatte, ist Designer Daniel Fourie aus Kalifornien. Er erklärt in einem Forumsbeitrag, dass die Designer - Medienberichten zufolge war RO Studio mit dem Auftrag betraut - den Querschnitt eines Gleichstrommotors verwendet haben, obwohl Tesla nur Wechselstrommotoren verbaut. Ob dies ein Fehler ist oder einen guten Grund hat, ist unklar. Auch Musk äußerte sich zu diesem Thema nicht weiter auf Twitter.
Redaktion finanzen.at
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