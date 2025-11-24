NASDAQ 100

NASDAQ 100-Marktbericht 24.11.2025 22:34:48

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus

Der NASDAQ 100 verbuchte heute Zuwächse.

Schlussendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,62 Prozent höher bei 24 873,85 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,921 Prozent stärker bei 24 462,87 Punkten, nach 24 239,57 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 24 923,59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 455,65 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 24.10.2025, den Wert von 25 358,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23 498,12 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 20 776,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 18,58 Prozent aufwärts. Bei 26 182,10 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 542,20 Punkten.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Broadcom (+ 11,10 Prozent auf 377,96 USD), Marvell Technology (+ 8,19 Prozent auf 83,79 USD), Micron Technology (+ 7,99 Prozent auf 223,93 USD), AppLovin (+ 7,60 Prozent auf 559,80 USD) und Tesla (+ 6,82 Prozent auf 417,78 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Copart (-4,47 Prozent auf 38,91 USD), Comcast (-3,25 Prozent auf 26,46 USD), Starbucks (-2,36 Prozent auf 83,34 USD), Cintas (-1,96 Prozent auf 182,16 USD) und Charter A (-1,93 Prozent auf 199,08 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 72 971 835 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,774 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

2025 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6,33 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
