DroneShield Aktie

DroneShield für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DMAA / ISIN: AU000000DRO2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Auftragspaket 26.02.2026 09:22:05

DroneShield-Aktie weit im Plus: Neue Millionen-Aufträge gesichert

DroneShield-Aktie weit im Plus: Neue Millionen-Aufträge gesichert

Der australische Drohnenabwehr-Spezialst DroneShield hat neue Aufträge an Land gezogen. Die Anleger reagieren erfreut und greifen bei der DroneShield-Aktie weiter zu.

• DroneShield sichert sich neue Militäraufträge in zweistelligem Millionenwert
• Auftragspaket bestehend aus sechs eigenständigen Verträgen
• Zusammenarbeit mit Reseller findet Fortsetzung

DroneShield hat am Donnerstag per Pressemitteilung bekanntgegeben, dass sich das Unternehmen Militärverträge im Gesamtwert von 21,7 Millionen AUD gesichert hat. Laut der Mitteilung handelt es sich dabei um ein Auftragspaket bestehend aus sechs eigenständigen Verträgen, die über einen inländischen Reseller vermittelt wurden. Der Endkunde stammt aus dem westlichen Militärbereich. "Die Aufträge umfassen die Lieferung von mobilen Drohnenabwehrsystemen, Ersatzteilsets und Software-Abonnements", heißt es dabei. Alle Komponenten seien laut DroneShield bereits auf Lager, sodass die Lieferung voraussichtlich noch im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden könne, während der Eingang der Zahlung im zweiten Quartal 2026 erwartet werde.

Langfristige Partnerschaft mit Reseller

Wie DroneShield weiter mitteilte, besteht bereits eine langjährige Geschäftsbeziehung zwischen dem australischen Drohnenabwehr-Spezialisten und dem involvierten Wiederverkäufer, die mit dem neuen Auftrag weiter fortgesetzt wird. Der Reseller gehöre dabei zu einem nicht namentlich genannten, global agierenden und börsennotierten Konzern mit Milliardenumsatz. Über die letzten sieben Jahre habe DroneShield bereits 39 Verträge von diesem Reseller erhalten, deren Gesamtwert sich ohne den aktuellen Auftrag auf mehr als 17,8 Millionen AUD belaufen habe. Der aktuelle Auftrag allein ist somit mehr wert als alle bisherigen Verträge zusammen. Dies unterstreicht die stabile Nachfrage nach den C-UAS-Lösungen des Unternehmens und festigt die Position von DroneShield als verlässlicher Lieferant inm sensiblen Verteidigungsmarkt.

So reagiert die DroneShield-Aktie

An der australischen Börse in Sydney ging die DroneShield-Aktie am Donnerstag mit einem kräftigen Plus von 8,85 Prozent auf 3,69 AUD aus dem Handel. Nach einigen Kursrücksetzern in den vergangenen Wochen scheint sich das Papier inzwischen wieder etwas gefangen zu haben, seit Jahresbeginn steht nun ein Plus von 19,81 Prozent an der Kurstafel. Allein in den letzten fünf Handelstagen konnte der Anteilsschein dabei um 16,77 Prozent steigen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Rüstungsboom füllt die Kassen: HENSOLDT überrascht mit Rekordaufträgen
NEL-Aktie im Blick: Umsatzschock bei NEL ASA - Verluste finden kein Ende
NVIDIA-Aktie nach den Quartalszahlen im Analystencheck: So fällt das Urteil der Experten aus

Nachrichten zu DroneShield Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu DroneShield Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DroneShield Ltd 2,18 6,60% DroneShield Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

NVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX und DAX starten leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Donnerstag nach. Die Börsen in Asien finden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen