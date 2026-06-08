Duolingo Aktie
WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068
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08.06.2026 16:15:00
Duolingo Stock Is Due For a Recovery
Duolingo (NASDAQ: DUOL) is proof that a business can have solid fundamentals but a waning stock price. The green bird hasn't fared well with its 38% year-to-date decline, but the edtech company presents a compelling opportunity.All of the right numbers continue to trend upward, and that should eventually reflect on the stock price, which trades at a 15.7 forward price-to-earnings (P/E) ratio. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Duolingo Inc
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03.05.26
|Ausblick: Duolingo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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25.02.26
|Ausblick: Duolingo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Duolingo Inc
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