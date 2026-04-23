BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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23.04.2026 09:25:00
E-Auto-Anteil steigt: BYD mit massivem Zuwachs
Der EU-Automarkt wuchs im ersten Quartal um 4 Prozent. E-Autos gewinnen Marktanteile. Die chinesische Marke BYD verzeichnet ein Plus von fast 170 Prozent.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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