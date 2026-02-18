Copart Aktie
WKN: 893807 / ISIN: US2172041061
|
18.02.2026 16:01:50
Earnings Preview: Copart
This article Earnings Preview: Copart originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Copart Inc.
|
18.02.26
|S&P 500-Papier Copart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Copart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.02.26
|Ausblick: Copart präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.02.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
11.02.26
|S&P 500-Wert Copart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Copart-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.02.26
|S&P 500-Wert Copart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Copart von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.01.26
|S&P 500-Titel Copart-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Copart-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
27.01.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)