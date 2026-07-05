easyJet Aktie
WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991
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05.07.2026 19:30:55
EasyJet reaches 'agreement in principle' over potential takeover
The low-cost airline had previously rejected four takeover offers from US investment firm Castlelake.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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