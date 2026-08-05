eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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05.08.2026 09:00:00
eBay Inc. Reports Second Quarter 2026 Results
Q2 Revenue of $3.1 billion; GMV of $22.4 billion.Weiter zum vollständigen Artikel bei eBay Inc.
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