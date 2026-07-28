eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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28.07.2026 09:00:00
eBay Statement Regarding Agreement with Ina and David Steiner
eBay has reached an agreement with Ina and David Steiner pertaining to the 2019 misconduct by former eBay employees.Weiter zum vollständigen Artikel bei eBay Inc.
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