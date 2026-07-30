WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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30.07.2026 03:07:20
Egypt's wrath after World Cup exit: 'The match was rigged'
Egypt were left seething by their narrow and dramatic round-of-16 defeat against Argentina. Coach Hossam Hassan accused the referee of favoring the defending World Cup champions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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