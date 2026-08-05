Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
05.08.2026 12:49:32
Eli Lilly And Co. Bottom Line Advances In Q2
(RTTNews) - Eli Lilly And Co. (LLY) revealed a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $7.095 billion, or $7.94 per share. This compares with $5.661 billion, or $6.29 per share, last year.
Excluding items, Eli Lilly And Co. reported adjusted earnings of $7.493 billion or $8.38 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 47.7% to $22.974 billion from $15.558 billion last year.
Eli Lilly And Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $7.095 Bln. vs. $5.661 Bln. last year. -EPS: $7.94 vs. $6.29 last year. -Revenue: $22.974 Bln vs. $15.558 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 35.50 To $ 36.50 Full year revenue guidance: $ 85 B To $ 87 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eli Lilly
|
05.08.26
|Eli Lilly-Aktie klettert: Prognose erneut angezogen (dpa-AFX)
|
05.08.26
|ROUNDUP 2/Starke Gewichtssenker: US-Pharmakonzern Lilly hebt erneut Umsatzziel (dpa-AFX)
|
05.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
05.08.26
|ROUNDUP/Starke Gewichtssenker: US-Pharmakonzern Lilly hebt erneut Umsatzziel (dpa-AFX)
|
05.08.26
|Eli Lilly and Novo Nordisk raise profit outlook as weight-loss drug demand soars (Financial Times)
|
05.08.26
|Gewichtssenker florieren: US-Pharmakonzern Lily hebt erneut Umsatzziel (dpa-AFX)
|
04.08.26
|S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.07.26
|S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Eli Lilly
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eli Lilly
|1 025,00
|-0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.