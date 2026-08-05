Eli Lilly-Aktie klettert: Prognose erneut angezogen

Der US-Pharmakonzern Lilly hebt nach einem starken zweiten Quartal seine Prognose weiter an.

So soll der Erlös im laufenden Jahr nun auf 85 bis 87 Milliarden US-Dollar (73,8 bis 75,5 Mrd Euro) steigen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Erst Ende April hatte der Konzern die Prognose auf 82 bis 85 Milliarden erhöht. Vor allem das Diabetesmittel Mounjaro und ein unerwartet starkes Geschäft mit dem Gewichtssenker Zepbound trieben das Wachstum beim Arzneimittelhersteller an. Die Aktie zog vorbörslich um 5 Prozent an.

Der Konzernumsatz kletterte im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um fast die Hälfte auf knapp 23 Milliarden Dollar. Analysten hatten weniger erwartet. Die neue Abnehmpille Foundayo, auf der aktuell die Augen aller Analysten wegen des Konkurrenzkampfes mit dem dänischen Hersteller Novo Nordisk gerichtet sind, kam auf knapp 100 Millionen Dollar.

Unter dem Strich schwoll der Gewinn insgesamt um ein Viertel auf 7,1 Milliarden Dollar an. Der bereinigte Gewinn je Aktie erhöhte sich zugleich um 33 Prozent auf 8,38 Dollar. Für diese Kennziffer engte Eli Lilly nun die Jahresprognose auf 35,50 bis 36,50 Dollar ein - und damit am oberen Ende der Spanne leicht weniger als bisher.

Im NYSE-Handel notiert die Lilly-Aktie zeitweise 4,58 Prozent stärker bei 1.166,75 US-Dollar.

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INDIANAPOLIS (dpa-AFX)