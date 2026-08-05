Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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05.08.2026 15:02:39
Eli Lilly-Aktie klettert: Prognose erneut angezogen
Der Konzernumsatz kletterte im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um fast die Hälfte auf knapp 23 Milliarden Dollar. Analysten hatten weniger erwartet. Die neue Abnehmpille Foundayo, auf der aktuell die Augen aller Analysten wegen des Konkurrenzkampfes mit dem dänischen Hersteller Novo Nordisk gerichtet sind, kam auf knapp 100 Millionen Dollar.
Unter dem Strich schwoll der Gewinn insgesamt um ein Viertel auf 7,1 Milliarden Dollar an. Der bereinigte Gewinn je Aktie erhöhte sich zugleich um 33 Prozent auf 8,38 Dollar. Für diese Kennziffer engte Eli Lilly nun die Jahresprognose auf 35,50 bis 36,50 Dollar ein - und damit am oberen Ende der Spanne leicht weniger als bisher.
Im NYSE-Handel notiert die Lilly-Aktie zeitweise 4,58 Prozent stärker bei 1.166,75 US-Dollar.
/tav/jha/
INDIANAPOLIS (dpa-AFX)
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