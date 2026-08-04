Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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04.08.2026 21:31:12
Eli Lilly Could Swing $65.9 Billion After Earnings
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