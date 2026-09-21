Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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21.09.2026 19:44:26
Eli Lilly Stock Is On Track to Do Something It Hasn't Done Since 2016
Eli Lilly (NYSE:LLY) has been a tremendous growth stock over the years. But thus far in 2026, it's been a fairly underwhelming buy. As of Monday's close, it was up around 8%. While that's a decent return, it trails the S&P 500, which is up by 13%. The stock is on track for its worst performance since 2016, which is the last time it failed to deliver double-digit returns. That year, it declined by nearly 13%.
Is this a sign that the growth stock has run out of room to rise higher?
Image source: Getty Images.
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