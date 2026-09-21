Something Holdings Aktie

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ISIN: JP3322960000

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21.09.2026 19:44:26

Eli Lilly Stock Is On Track to Do Something It Hasn't Done Since 2016

Eli Lilly (NYSE:LLY) has been a tremendous growth stock over the years. But thus far in 2026, it's been a fairly underwhelming buy. As of Monday's close, it was up around 8%. While that's a decent return, it trails the S&P 500, which is up by 13%. The stock is on track for its worst performance since 2016, which is the last time it failed to deliver double-digit returns. That year, it declined by nearly 13%.

Is this a sign that the growth stock has run out of room to rise higher?

Image source: Getty Images.

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04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
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Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.
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