04.12.2025 15:33:03

EQS-Adhoc: ARI Motors Industries SE: Notarielle Gründung der ARVIA SE vollzogen – Erwarteter Produktionsstart von bis zu 200 autonomen Lieferfahrzeugen im Jahr 2026 – Ausbau der Produktionskapazität

EQS-Ad-hoc: ARI Motors Industries SE / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss
ARI Motors Industries SE: Notarielle Gründung der ARVIA SE vollzogen – Erwarteter Produktionsstart von bis zu 200 autonomen Lieferfahrzeugen im Jahr 2026 – Ausbau der Produktionskapazität

04.12.2025 / 15:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR

ARI Motors Industries SE: Notarielle Gründung der ARVIA SE vollzogen – Erwarteter Produktionsstart von bis zu 200 autonomen Lieferfahrzeugen im Jahr 2026 – Ausbau der Produktionskapazität auf bis zu 10.000 Fahrzeuge geplant – Erste Absichtserklärungen von Investoren für Beteiligung am SPV eingegangen

 

Borna, den 4. Dezember 2025 – Die ARI Motors Industries SE („ARI“) gibt bekannt, dass heute der notarielle Gründungsakt der ARVIA SE vollzogen wurde. Die Gesellschaft wurde formal errichtet und befindet sich derzeit zu 100 % im Eigentum der ARI Motors Industries SE. Die Einbringung der Vermögensgegenstände und Beteiligungen der Partner Faction Technologies, Inc. (USA) und TUGA Innovations, Inc. (Kanada/USA) erfolgt im Rahmen der weiteren vertraglichen Umsetzung.

 

Das zwischen den Parteien finalisierte Term Sheet, das die Inhalte des Memorandum of Understanding vom 18. November 2025 verbindlich ausformuliert, soll Mitte des Monats unterzeichnet werden.

 

Auf Grundlage der technischen und wirtschaftlichen Abstimmungen der vergangenen Wochen erwartet das Management von ARI, im Jahr 2026 bis zu 200 autonome Lieferfahrzeuge für Kunden von Faction zu produzieren und auszuliefern. Die Fertigung soll im tschechischen Produktionsstandort der ARI Motors Gruppe erfolgen.

 

Im Zuge der strategischen Planung beabsichtigt ARI zudem, die Produktionskapazität in Tschechien innerhalb der kommenden zwei Jahre auf bis zu 10.000 Fahrzeuge pro Jahr auszubauen, um den erwarteten Bedarfen aus den Driverless-Märkten in Europa und Nordamerika entsprechen zu können.

 

Das SPV wurde vom Management von ARI, Faction und TUGA auf dem Eigenkapitalforum Frankfurt (24.–26. November 2025) erstmals gemeinsam vorgestellt. Neben positivem Investorenfeedback sind inzwischen auch erste Absichtserklärungen von Investoren bezüglich einer Beteiligung an der ARVIA SE eingegangen.

 

Die ARI Motors Industries SE bewertet die genannten Entwicklungen als potenziell kursrelevant.

 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

 

ARI Motors Industries SE

Thomas Kuwatsch

Telefon: 0049 341 978 569 33

E-Mail: invest@ari-motors.com

Internet: www.ari-motors.com

 



Ende der Insiderinformation

04.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ARI Motors Industries SE
Lausicker Str. 20
04552 Borna
Deutschland
Telefon: 0341/97856933
E-Mail: Invest@ari-motors.com
Internet: www.ari-motors.com
ISIN: DE000A3D6Q45
WKN: A3D6Q4
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München
EQS News ID: 2240604

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2240604  04.12.2025 CET/CEST

