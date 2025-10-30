EQS-Adhoc: Basler AG: Basler AG gibt Wechsel im Vorstand bekannt 

EQS-Ad-hoc: Basler AG / Schlagwort(e): Personalie

Basler AG: Basler AG gibt Wechsel im Vorstand bekannt



30.10.2025 / 14:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vorstandspersonalie

Basler AG gibt Wechsel im Vorstand bekannt

Ahrensburg, 30.10.2025 – Der Aufsichtsrat der Basler AG hat heute Veränderungen im Vorstand beschlossen.

Der Vorstandsvertrag des Vorstandsvorsitzenden (CEO) Dr. Dietmar Ley läuft zum Jahresende 2025 regulär aus. Herr Ley hat den Wunsch geäußert, sein Mandat nach über 25jähriger Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender aus persönlichen Gründen nicht zu verlängern und den Aufsichtsrat gebeten, für seine Nachfolge Sorge zu tragen. Diesem Wunsch hat der Aufsichtsrat heute entsprochen und beschlossen, das langjährige Vorstandsmitglied Hardy Mehl mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zum Vorstandsvorsitzenden zu bestellen. Vorstand und Aufsichtsrat sind davon überzeugt, dass das Unternehmen nach schwierigen Jahren wieder stabil aufgestellt ist und jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um die Weichen für die Zukunft neu zu justieren. Es ist beabsichtigt, dass Herr Ley dem Unternehmen weiterhin beratend zur Seite steht und auf Wunsch des Mehrheitsaktionärs in den Aufsichtsrat wechselt.

Nachrücken in den Vorstand wird zum 01.01.2026 Dr. Kai Jens Ströder. Dieser wird die neu geschaffene Position des Chief Technical Officer (CTO) besetzen und in Zukunft die Bereiche Product Generation und Innovation verantworten.

Herr Hardy Mehl wird in der Position des Chief Executive Officer in Zukunft die weltweite Absatzorganisation und die Bereiche Operations, Investor Relations und Human Resources verantworten. Ines Brückel wird weiterhin die Position des Chief Financial Officer bekleiden und zeichnet sich in dieser Position verantwortlich für die Bereiche Finanzen, Controlling, Legal und Compliance.

Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Das Unternehmen bietet ein breites aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Zudem löst es gemeinsam mit Kunden deren Vision Applikationsfragen und entwickelt kundenspezifische Produkte oder Lösungen. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 850 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika.

Basler AG, Hardy Mehl (CCO/COO), An der Strusbek 60 – 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE 0005102008

Kontakt:Basler AGVerena FehlingTel. 04102 463 101Email: Verena.fehling@baslerweb.com