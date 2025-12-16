Basler Aktie

Basler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008

16.12.2025 10:15:43

EQS-News: Arbeitnehmervertreterwechsel im Aufsichtsrat der Basler AG

EQS-News: Basler AG / Schlagwort(e): Personalie
Arbeitnehmervertreterwechsel im Aufsichtsrat der Basler AG

16.12.2025 / 10:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung Corporate News

Aufsichtsratswechsel

 

Arbeitnehmervertreterwechsel im Aufsichtsrat der Basler AG

 

Ahrensburg, 16.12.2026 - Die BASLER AG, ein führender Anbieter von Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Lösungen, gibt heute den Wechsel einer der beiden Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat bekannt.

Herr Alexander Jürn hat kürzlich das Unternehmen verlassen, woraufhin Herr Holger Singpiel in den Aufsichtsrat der Basler AG als Arbeitnehmervertreter nachgerückt ist.

Nach der Übernahme der Silicon Software GmbH, Mannheim, für die Holger Singpiel seit 2007 tätig war, durch die Basler AG im Jahr 2020, hat er die Standortleitung der dortigen Niederlassung übernommen sowie die Abteilungsleitung im Business Management.

Holger Singpiel hat Physik mit Nebenfach Wirtschaftsinformatik an der Universität Heidelberg studiert. Im Jahr 2000 promovierte er an der Universität Heidelberg in Kooperation mit der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) in Genf zum Dr. rer. nat.

Der Aufsichtsrat freut sich über die qualifizierte Nachbesetzung und auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Herrn Singpiel.

 

--------------------------------

Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Das Unternehmen bietet ein breites aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Zudem löst es gemeinsam mit Kunden deren Vision Applikationsfragen und entwickelt kundenspezifische Produkte oder Lösungen. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 850 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika.

 

Basler AG, Hardy Mehl (CCO/COO), An der Strusbek 60 – 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE 0005102008

 


Kontakt:
Basler AG
Verena Fehling
Tel. 04102 463 101
Email: Verena.fehling@baslerweb.com

16.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Basler AG
An der Strusbek 60-62
22926 Ahrensburg
Deutschland
Telefon: 04102-463 0
Fax: 04102-463 109
E-Mail: ir@baslerweb.com
Internet: www.baslerweb.com
ISIN: DE0005102008
WKN: 510200
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2246444

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2246444  16.12.2025 CET/CEST

